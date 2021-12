Salernitana, oggi potrebbe essere decisiva: due chances per rimanere in A

RASSEGNA STAMPA – Il futuro della Salernitana è in bilico. La sua permanenza in Serie A è nelle mani dei trustee, venerdì è fissata la scadenza per la presentazione delle offerte. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il club campano. Sono attese due offerte sul tavolo dei trustee: una proveniente da Domenico Cerruti che ieri insieme ad altri imprenditori si è riunito a Roma nello studio del notaio Martino per discuterne, mancavano alcuni elementi che verranno discussi questa mattina. L’altra, che sembra essere in uno stato avanzato, è quella della Console&Partners per conto del fondo lussemburghese Toro Capital. La documentazione di entrambe le proposte sarà sottoposta al vaglio dei trustee che dovranno accertare la presenza dei requisiti minimi, solo in caso di esito positivo sarà poi proposta alla Figc. Saranno ore di fuoco per il club e i tifosi, nella speranza che questa vicenda possa chiudersi in fretta e nel miglior modo possibile.

