Sampdoria, 40 milioni cercasi: se fallisse ripartirebbe dai campionati dilettantistici

A seguito della sconfitta contro la Roma, in casa Sampdoria l'aria si è fatta ancora più pesante, non tanto per la posizione in classifica quanto per la gravissima situazione economica dovuta anche alle richieste dei creditori di Ferrero e a un mancato acquirente. Come riporta la rassegna di Radiosei, al termine della sfida di lunedì, il consigliere Gianni Paniconi, ha parlato senza mezza termini davanti ai giornalisti: "Senza quei 40 milioni l'anno prossimo ci ritroviamo a giocare a Vado Ligure" (in caso di fallimento la Samp ricomincerebbe dai campionati dilettantistici).

Ieri il cda ha diramato un comunicato con tanto di firma del presidente Lanna sulla presenza di Ferrero allo stadio: "La presenza allo stadio del signor Massimo Ferrero non era programmata né in alcun modo avallata dal Consiglio stesso né da alcun dipendente della società. Il Cda ribadisce di aver sempre operato in totale unità, indipendenza e autonomia nella gestione della società. Nei prossimi giorni il Cda compatto verificherà se sussistono ancora le condizioni per la prosecuzione del proprio incarico".