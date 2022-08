Sampdoria, contro la Lazio si cerca la prima rete in campionato: quale soluzione?

Una partenza a secco per la Sampdoria che, contro la bella Lazio di Sarri, cercherà di trovare la sua prima rete in questo campionato...

Una partenza tutt'altro che positiva quella della Sampdoria di Giampaolo che, nelle prime tre sfide, ha totalizzato un solo punto senza mai segnare neanche un gol. Tre partite a secco, dunque, e ben sei gol subiti, di cui quattro nell'ultima sfida giocata all'Arechi contro la Salernitana. Un trend assolutamente negativo per la squadra blucerchiata, che farà di tutto per cercare di reagire contro la Lazio sia dal punto di vista dei risultati, sia da quello delle reti segnate. Giampaolo studia i problemi e le mosse per risolverle: nella sfida di domenica ha fatto il suo ritorno in campo Manolo Gabbiadini dopo un lungo stop, "Ciccio" Caputo e Fabio Quagliarella cercano il loro primo timbro stagionale, senza dimenticare profili come quello di Abdelhamid Sabiri che spesso ha mostrato spiccate capacità di andare a segno. I nomi per risolvere il problema, evidenziato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, ci sono, starà a Giampaolo trovare la combinazione giusta per ottenere il massimo risultato. La Lazio, dal canto suo, farà di tutto per impedirlo e, al contrario degli avversari, nelle ultime uscite ha dimostrato di saper segnare in gran quantità (5 gol in 3 partite) e di essere migliorata notevolmente in fase difensiva (2 gol subiti in 3 partite) concedendo pochissime occasioni alle sue avversarie. La squadra di Sarri ha trovato un importante equilibrio e ha ancora margini di miglioramento ma, soprattutto, dopo una partenza di questo tipo, farà di tutto per non fermarsi.