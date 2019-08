Sampdoria - Lazio, i tifosi rispondono presente: settore ospiti (quasi) pieno

Sono passati poco più di tre anni dall'ultimo esordio di campionato in trasferta per la Lazio. Era il 21 agosto 2016, e i biancocelesti si imponevano sull'Atalanta per 4-3. Un precedente che fa ben sperare, visto soprattutto il trend registrato in casa nei due anni successivi. La squadra di Inzaghi ha infatti steccato entrambi gli esordi tra le mura amiche, pareggiando a reti inviolate contro la Spal due stagioni fa e cadendo dinnanzi al primo Napoli di Ancelotti ad agosto 2018. Questa volta si comincerà a Marassi contro la Sampdoria per quella che si prospetta essere una trasferta insidiosa, ecco perché i tifosi laziali non faranno mancare il proprio supporto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, partiranno per Genova 750 anime biancocelesti, esaurendo di fatto il settore a disposizione dei sostenitori ospiti. Il 'Ferraris' infatti sta subendo alcuni lavori di ristrutturazione che ne limiteranno momentaneamente la capienza, riservata a soli 871 tifosi avversari per il match di questa sera.

