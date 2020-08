San Marino, il tecnico Alain Conte: "Complimenti alla Lazio Women per la passata stagione"

Solo l'algoritmo ha condannato la Lazio Women a rimanere in Serie B premiando invece il San Marino che nella prossima stagione scenderà in campo nel massimo campionato. A parlare è proprio il tecnico Alain Conte che sulle pagine dell'Avvenire ha voluto complimentarsi anche con le ragazze di Seleman: "Affronteremo la Serie A con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato la B: con dedizione, professionalità e soprattutto senza pressioni. Ora bisogna rispettare i doveri imposti da una categoria superiore, con orgoglio e umiltà. Siamo stati bravi e fortunati a raccogliere subito i frutti del nostro lavoro. Faccio i complimenti anche alla Lazio, perché è stato un avversario difficilissimo, le abbiamo superate solo per pochi centesimi grazie all'algoritmo".

