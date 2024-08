Sardo e gli altri italiani all'estero. Abodi: "Non possiamo impedirlo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Inacio Samuele Piá, Luca Reggiani, Guido Della Rovere, Andrea Natali, Jacopo Sardo, sono questi i nomi dei talenti italiani volati recentemente in Germania. Secondo quanto riporta il Messaggero c'è il rischio che a questa lista si aggiunga Francesco Reita, classe 2008, che al compimento del 16esimo anno d'età potrebbe salutare la Lazio per accasarsi a Lipsia o Dortmund. Sul tema il quotidiano di Via del Tritone ha interpellato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi: "Non c'è nulla che possa impedire che i giovani vadano all'estero, come d'altronde quelli stranieri vengono da noi".

Il ministro poi fissa la sua attenzione su ciò che era nelle disponibilità federali, ossia i premi di formazione trascurati e dimezzati che invece rappresentano una fonte di remunerazione importante per chi si occupa della formazione. Abodi aggiunge: "La questione non è stata risolta nemmeno dall'ultima regola sull'apprendistato perché non ha senso inserire norme di chiusura o obbligo, ma è necessario offrire nuove opportunità, la qulità dei servizi e delle strutture, strumenti per incentivare i talenti e le famiglie a rimanere qui e dire qui si cresce bene".

Secondo il ministro il nocciolo della questione è rappresentato dalle opportunità offerte dagli altri paesi, mentre in Italia il rischio è quello di rimanere in Primavera fino ai 20 anni e invece di abbassare l'età, viene aumentata. Abodi a breve ascolterà nuovamente le richieste dei club, scartando l'ipotesi di allungare il vincolo a 5 anni, bensì optare per incentivi fiscali con crediti d'imposta per gli investimenti nei settori giovanili.