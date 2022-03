Sassuolo, Maxime Lopez sul futuro: "Sto facendo il mio percorso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Prima con De Zerbi, adesso con Dionisi. Maxime Lopez ha preso le chiavi del centrocampo e stra trascinando il Sassuolo. E' lui a dettare i tempi di una squadra che lì davanti può mettere in difficoltà qualsiasi retroguardia del campionato italiano. Il numero 8 francese ha attirato su di sé l'attenzione di diversi club. Sul suo futuro, l'ex Marsiglia, accostato anche alla Lazio di Sarri, ha detto: "Sto facendo il mio percorso. Al Liverpool ho detto di no io: mi hanno proposto il contratto, ma avevo 16 anni e non me la sentivo di andare via di casa. Così restai al Marsiglia. Anni dopo sembrava che il Barcellona volesse prendermi. Io sono tifoso del Barça, sarebbe stato un sogno. Ma andò diversamente".