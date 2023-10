Scommesse, Fagioli vuota il sacco: "Tre milioni di debiti, devo soldi a due compagni"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Iniziato per noia, adesso è un'ossessione. Nicolò Fagioli è entrato nel tunnel della ludopatia e adesso deve uscirne in qualche modo. E' arrivata la stangata della Procura con la qualifica di 7 mesi dopo che il calciatore ha vuotato il sacco e rivelato tutto. Ha iniziato a scommettere in Under 21 perché lo facevano tutti. Prima il tennis, poi ha scommesso sul calcio, ma non sulle squadre in cui militava (Cremonese e Juventus). Mai giocato falli e ammonizioni, a suo parere erano contro la sua etica.

Il centrocampista è finito in uno stress da debiti. Deve ancora restituire 40 mila euro a Gatti e altri 40 a Dragusin. Entrambi sapevano che questi soldi erano per un orologio. "I soldi mi furono accreditati tramite bonifico alla gioielleria di Milano dove acquistavo gli orologi di lusso da consegnare ai gestori delle piattaforme”, il racconto del classe 2001 riportato da Il Fatto Quotidiano.

Quanti debiti accumulati da Fagioli. La cifra totale sfiora i 3 milioni di euro. “Circa 110 mila euro con le betar.bet e specialebet.bet, circa 1,5 milioni con la piattaforma illegale bullbet23.com, circa 1,3 milioni con altra piattaforma illegale, circa 17 mila euro con una agenzia legale in provincia di Pordenone e circa 31 mila euro con un banco illegale swissbet in provincia di Como”. Aumentano i debiti e quindi anche le minacce. E' finito in un vortice da cui è complicatissimo uscire. Pagherà tutto a caro prezzo sulla sua pelle. L'ultimo racconto riguarda Sassuolo-Juventus quando fu sostituito dopo un grave errore in campo. Poco dopo le lacrime in panchina, non erano solo per la brutta prestazione, ma il ragazzo pensava già a tutti i suoi debiti e alle scommesse.