Scudetto, Condò: "Non si vincerà il titolo con mesi di anticipo. E la Lazio..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - La Serie A 2024/25, ad oggi, è equilibrata come non lo si vedeva da tempo. Quanto meno per ciò che concerne la lotta scudetto. Atalanta e Fiorentina accorciano sul Napoli, mentre l'Inter si avvicina. La Lazio giocherà stasera e anch'essa avrà l'occasione di arrivare sul podio, se sarà in grado di coglierla. Una lotta scudetto che aggiunge squadre e si fa sempre più fitta. Paolo Condò, rinomato giornalista, scrive così sul tema su La Repubblica: "Non ci saranno dittature stavolta, nessuno vincerà il titolo con mesi di anticipo". Ha poi continuato celebrando le possibili outsiders: "Da qualche settimana la Fiorentina compone con Atalanta e Lazio il trio delle squadre più sexy del torneo, sia lode alla Viola che ha vinto la quinta gara consecutiva".