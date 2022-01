Serie A, De Siervo: "I ristori non bastano, la capienza negli stadi torni al 100%"

Continua la difficoltà economica dell'intero movimento calcistico italiano e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, secondo l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo i ristori previsti dal governo nel decreto Sostegni ter non prevede misure bastevoli per dare un po' di respiro alle società strangolate da mancati incassi dalle biglietterie, contratti con calciatori e procuratori siglati prima del Covid e - in alcuni casi - debiti pregressi. Secondo De Siervo la scelta di abbandonare il calcio di vertice è folle e rischiamo di pagarla almeno per i prossimi dieci anni, in cui faticheremo a essere competitivi. Sul tema della capienza negli stadi, l'ad della Lega ha commentato: "Da febbraio torneremo certamente al 50%, ma, col supporto del sottosegretario Vezzali ci aspettiamo di salire subito dopo al 75 o poi al 100% come già avviene in Inghilterra". Il danno non è solo economico ma anche sportivo, con l'assenza di pubblico che pesa tanto sulle squadre che giocano in casa, specie quando si parla di competizioni internazionali.