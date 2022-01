Serie A: il campionato continua con stadi aperti, ma a fari puntati

Un ultimatum al mondo del calcio in fondo a una giornata in cui per qualche minuto si è rischiato anche lo stop. La cabina di regia e il successivo Consiglio dei ministri di ieri hanno confermato la prosecuzione del campionato con una capienza del 50% degli stadi, ma già da oggi ci saranno delle valutazioni: secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei si verificherà l'utilizzo delle mascherine FFP2 e la disposizione a scacchiera. Il premier Draghi non vuole più vedere assembramenti e persone senza mascherina, come ha detto pubblicamente, ipotizzando sanzioni imminenti.

IPOTESI STOP - Tornando alla cabina di regia il ministro della Salute Speranza ha chiesto, d'accordo con il Comitato Tecnico Scientifico, di fermare il campionato fino alla sosta di gennaio. Dopo che la sua linea non era passata, ha chiesto alla Lega Serie A di procedere con un provvedimento di auto-sospensione del torneo. Anche per questo motivo la Lega in serata ha convocato un Consiglio d'emergenza.

RISCHIO PORTE CHIUSE - Come riporta sempre la rassegna di Radiosei la linea Speranza favorevole al blocco della Serie A aveva fatto pensare che il male minore fossero le porte chiuse. Palazzo Chigi però alla fine ha deciso di non toccare nemmeno la capienza, perché nuove restrizioni avrebbero richiesto anche nuovi ristori per il movimento. Il rischio porte chiuse però continua ad aleggiare: il premier ha chiaramente detto che si valuteranno i comportamenti all'interno degli stadi.