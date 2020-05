Serie A, Mancini: "Juve e Lazio per lo Scudetto, ma attenzione all'Inter"

"Ritrovare il campionato di calcio è come ritrovare la normalità. Vale per noi, ma vale soprattutto per il Paese avviato sulla strada della ripresa, una strada dove il pallone ha una parte importante". Roberto Mancini inizia così il suo fondo pubblicato oggi sulle pagine de La Stampa. Il ct della Nazionale ha parlato della ripresa del campionato che sarà importante per l'Italia intera. Bisognerà fare attenzione agli infortuni e il calcio sarà diverso. Senza pubblico, cambierà l'atmosfera. Si giocherà sempre e il ct si augura che come orari si possa scegliere quelli serali. Andare in campo da Roma in giù alle 17 sarebbe impegnativo per le temperature elevate. Sulla lotta per il titolo Mancini lascia tutto aperto: "Molti valori tecnici potrebbero se non ribaltarsi, almeno modificarsi. Così anche la volata scudetto non è del tutto scontata: intendiamoci, Juve e Lazio restano avvantaggiate ma non darei l'Inter tagliata fuori visto che ha anche una partita da recuperare".

