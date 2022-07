Serie A, Osimhen: "Capocannoniere? Immobile è il mio preferito"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si comincia a intravedere la linea di partenza, non manca poi tanto al fischio d'inizio del prossimo campionato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, uno dei protagonisti per quanto riguarda il Napoli orfano di tanti punti di riferimento sarà Victor Osimhen, che ha commentato così la concorrenza in attacco per il ruolo di capocannoniere: "Lukaku, Lautaro, Immobile, Dybala, Vlahovic? Sono tutti grandi attaccanti, ma il mio obiettivo non è questo: sarei più felice di vincere lo scudetto con la squadra. Immobile è il mio attaccante italiano preferito. Mi piace tanto. Anche Vlahovic è molto forte. Poi è tornato Lukaku, c'è Lautaro. E ci sono io. Sarà una bella lotta".