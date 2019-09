Serie A, Ronaldo l'attaccante più veloce del campionato: Immobile è terzo

Cristiano Ronaldo non conosce limiti. Non smette mai di stupire il campione portoghese che, secondo i dati pubblicati da 'La Gazzetta dello Sport', è la punta più veloce della Serie A. Sono stati rilevati i picchi di velocità delle prime due giornate della stagione in corso: CR7 è in prima posizione con 34,62 Km/h. Il centravanti juventino comanda anche in questa speciale classifica che mette a confronto i bomber di riferimento delle squadre più importanti del campionato italiano. Al secondo posto c'è Edin Dzeko, seguito dall'attaccante della Lazio, Ciro Immobile. Di seguito la classifica completa:

- Cristiano Ronaldo (34,62 km/h)

- Edin Dzeko (33,04 km/h)

- Ciro Immobile (32,40 km/h)

- Andrea Belotti (32,19 km/h)

- Duvan Zapata (32,11 km/h)

- Krzysztof Piątek (31,46 km/h)

- Dries Mertens (31,20 km/h)

- Romelu Lukaku (30,56 km/h)

