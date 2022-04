Serie A, sempre meno gli italiani schierati in campo: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Il fallimento dell’Italia al Mondiale del Qatar ha evidenziato diverse problematiche del sistema, si parla di rivoluzione e di cambiamento come necessità per poter porre rimedio tutto questo. Una delle tematiche affrontate negli ultimi mesi riguarda la presenza di giocatori italiani nella Nazionale, argomento delicato che continua a far discutere. L’assenza di “azzurri” non tocca solo l’Italia ma anche la Serie A, è da li che nasce il problema. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, prendendo in considerazione la trentunesima giornata di campionato è emerso che solo il 36% degli undici titolati schierati in campo, tra tutte le formazioni, erano di nazionalità italiana. Il Bologna è stata l’unica squadra ad avere una formazione completamente straniera dal 1’. Il 34% è invece il dato degli italiani che sono subentrati a gara in corso. Sassuolo e Fiorentina sono le squadre che hanno da sempre più azzurri in campo, almeno 5. Per quel che riguarda le big la Lazio è quella che ne ha di più, sono 4; Inter, Napoli e Roma 3 e Juventus e Milan 2. L’analisi si fa più dettagliata se si prende in considerazione ogni singolo reparto ma non cambia l’esito.

