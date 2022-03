Serie A, tra statuto e presidente: in programma due assemblee

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – È giunto il momento per la Lega di prendere definitivamente una decisione in merito sia all’elezione del presidente sia all’adeguamento dello statuto ai principi informatori del Coni. Il tempo stringe e non a favore della Lega. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, oggi è prevista un’assemblea per poter portare a termine l’adeguamento dello statuto. Sul tavolo verrà proposto il testo redatto in questi giorni per cercare di risolvere anche l’ultimo punto rimasto in sospeso. L’intento è di riuscire a concludere la pratica nell’assemblea odierna così da porre fine anche al mandato di Terracciano, nominato commissario ad acta per far fronte alla questione. Nell’ordine del giorno anche la questione relativa al tesseramento dei calciatori svincolati provenienti da club russi e ucraini. Altro punto sul quale si concentrerà la Lega sarà l’elezione del presidente, argomento dell’assemblea in programma per domani. Ai nomi di Bini Smaghi, Casini e Masi si aggiunge quello di Abodi, attuale presidente del Credito Sportivo. Attualmente a contendersi l’elezione sarebbero Abodi e Casini, niente però va dato per scontato. Bisognerà attendere la giornata di domani per capire come evolverà la situazione, tenendo sempre a mente che il 24 marzo terminerà il termine previsto per evitare il commissariamento.

