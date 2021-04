Serie A, tre club chiedono l'esclusione dal campionato di Inter, Juventus e Milan

La nascita della Superlega avrà conseguenze importanti anche a livello nazionale, bisogna ancora capire di che entità. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, gli annunci dei club fondatori hanno già fatto partire l'ostracismo in Italia nei confronti di Juventus, Inter e Milan, concretizzatosi nel consiglio di Lega Serie A convocato d'urgenza per fronteggiare la cosa. Nel corso dell'assemblea, infatti, oltre alla sottoscrizione del documento congiunto con la Uefa, c'è stata anche una richiesta molto dura da parte di tre club: Atalanta, Hellas Verona e Cagliari hanno chiesto l'esclusione di Juventus, Inter e Milan dalla Serie A. Si profila una stagione molto intensa anche in sede legale, gli effetti di questo sconvolgimento europeo sono ancora tutti da calcolare.