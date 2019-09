SPAL - Lazio, Petagna osservato speciale: tra mercato e gol decisivi

Che Andrea Petagna sia ancora nei radar di mercato della Lazio non è di certo un mistero. Piace tanto l'ex Atalanta, piace tanto a mister Inzaghi, che per ben due sessioni consecutive ha provato a portarlo a Roma. Le caratteristiche di Petagna si sarebbero sposate alla perfezione con il tipo di attaccante richiesto da Inzaghi come alternativa a Immobile, a maggior ragione se fosse andato via Caicedo. Autore di 16 gol nella passata stagione con la SPAL, Petagna avrebbe proprio fatto al caso del gioco offensivo della Lazio, specialmente dopo aver usufruito in diverse occasioni degli assist vincenti di Lazzari (lui sì che in estate è arrivato alla Lazio). Niente da fare, alla fine Petagna è rimasto alla SPAL e Caicedo alla Lazio. Ma chissà che in un futuro nemmeno troppo lontano mister Inzaghi non ritorni a pensare a lui per il suo attacco.

LAZIO VITTIMA PREFERITA (O QUASI) - E intanto domani si gioca. Dopo la sosta per le Nazionali torna il campionato. Il calendario metterà di fronte proprio SPAL e Lazio, in un match tutt'altro che scontato, nel quale lo stesso Petagna sarà l'osservato numero uno. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, dopo l'Atalanta alla quale ha segnato 4 gol, c'è la Lazio come vittima preferita del numero 37 spallino: 3 reti in 6 incontri, una delle quali ha deciso l'ultimo confronto dello scorso 3 aprile in favore della SPAL. Occhi puntati su Petagna, dunque.

