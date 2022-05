Spezia - Lazio, i numeri del match: prevalenza biancoceleste

Fonte: Antonio Pilato - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Vittoria al fotofinish per la Lazio che sbanca il Picco di La Spezia e continua a sperare per l’Europa. Un successo rocambolesco, sofferto almeno per quanto riguarda l’andamento della partita, con i biancocelesti costretti ad inseguire per ben tre volte. In realtà però i numeri della gara raccolti dalla rassegna di Radiosei dicono tutt'altro, con la squadra di Sarri decisamente più pericolosa rispetto ai propri rivali. Piuttosto emblematico il dato riguardante i tiri totali in porta che dice 22 a 9 in favore dei capitolini. Stesso raffronto invece per quanto concerne i tentativi verso lo specchio e quelli fuori. In entrambi i casi Immobile e compagni sono in vantaggio per 9 a 3. Maggiore equilibrio sui tiri respinti (4 a 3 per la Lazio), mentre le conclusioni provate all’interno dell’area di rigore da parte degli ospiti sono di gran lunga maggiori (16 a 7). Meno marcato il divario dei tiri provati al di fuori degli ultimi sedici metri, che però vede comunque prevalere la Lazio (6 a 2). Uno spunto piuttosto interessante è quello riguardante i colpi di testa con un sonoro 5 a 0 in favore della squadra ligure che la dice lunga sulle difficoltà nel gioco aereo della formazione laziale. Il computo dei calci d’angolo pende dalla parte dei romani con un leggero 5 a 4, al contrario del possesso palla che recita uno schiacciante 70% da parte della Lazio contro il 30% dello Spezia.