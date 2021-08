Stadi aperti, Vezzali: "Era un obiettivo che ci eravamo prefissati già ad aprile"

RASSEGNA STAMPA - Dopo giorni estenuanti tra incontri, colloqui e relazioni, Valentina Vezzali ha avuto la meglio e ottenuto la possibilità di aprire gli stadi per la prossima stagione con la capienza limitata al 50% e la disposizione a "scacchiera". La Sottosegretaria è riuscita a convincere tutti anche supponendo che non si poteva concedere la stessa percentuale data per Euro 2020 con le dosi dei vaccini somministrati aumentate a dismisura. Nell'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei la jesina ha raccontato: "Ho lavorato per sensibilizzare i colleghi su alcune tematiche e devo dire che ho avuto un ottimo assist dai risultati straordinari delle Olimpiadi".

PERCENTUALE IN AUMENTO - L'ex schermitrice ha raccontato anche che questo è certamente il primo passo verso il tanto sperato ritorno alla normalità. Secondo lei il Green Pass può permettere questa accelerazione. Potrebbe esserci la possibilità che la capienza possa aumentare dopo le prime giornate di campionato, ma bisogna essere cauti.