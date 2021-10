Stadi, si lavora per arrivare al 100% della capienza: ecco quando

RASSEGNA STAMPA - Dopo un silenzio assordante, il cuore degli stadi torna a battere più che mai. Gli amanti del calcio questa stagione hanno di nuovo la possibilità di godersi dal vivo le prestazioni delle loro squadre del cuore. Tagliandi, hotel, treni, di tutto pur di seguire le partite negli stadi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ieri il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha provato a fissare anche una tabella di marcia per l'obiettivo 100% di capienza di spettatori negli stadi. Il ritorno alla completa normalità in tal senso potrebbe essere raggiunto "entro la fine dell’anno". Ma c’è una certa fiducia sull’ipotesi che i tempi possano essere più brevi, in particolare i più ottimisti fissano per l’inizio di novembre. La partita che porterà a una vera svolta potrebbe essere proprio il derby di Milano del 7 novembre. Intanto, però, l'allargamento al 75%, che dovrebbe arrivare nel weekend del 16-17 ottobre.