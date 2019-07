Stadio Roma, due riunioni in Comune oggi e domani: si cerca il via libera

Prosegue l'iter relativo al nuovo stadio della Roma, o quantomeno ci prova. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, quella di oggi sarà la riunione numero 112 tra proponenti e il Comune. Nella giornata odierna verranno affrontate questioni tecniche, domani invece si terrà una riunione relativa al fronte legale, la numero 113. L'ultimo passaggio riguarda uno stralcio: nella stesura della Convenzione Urbanistica si tratterà di togliere di mezzo quello che resta il vero nodo del contendere tra le parti, cioè la tratta ferroviaria Roma-Lido, su cui deve interessarsi anche la Regione, o il Ponte dei Congressi (di competenza dello Stato). In pratica, come può legarsi l’apertura di un nuovo stadio – che di sicuro, arrivando il via libera entro l’anno, per il 2023-24 potrebbe essere terminato – a una burocrazia e a un iter di lavori che non riguardano solo le due controparti, ma un ente terzo. I proponenti non si fidano dei tempi, mentre l’amministrazione teme che l’apertura dell’impianto senza la fine delle opere possa provocare il caos.

