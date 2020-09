Supercoppa Europea, ammessi 20mila spettatori: tamponi obbligatori per i tifosi tedeschi

Saranno aperte le porte della Puskas Arena di Budapest dove si disputerà la finale di Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia. Sugli spalti il prossimo 24 settembre saranno presenti circa 20mila spettatori ma per i tifosi tedeschi è stata imposta una regola improrogabile. Come riporta la rassegna di Radiosei, i supporters del Bayern dovranno sottoporsi al tampone ed accertare la loro negatività prima di accedere all'impianto sportivo. La misura è stata presa in relazione all'aumento di casi degli ultimi giorni a Monaco di Baviera.

