Supercoppa italiana, c'è il luogo: Lazio e Juventus aspettano la data

Lazio e Juventus sono ancora in attesa del comunicato ufficiale della Lega su luogo, data e orario della Supercoppa italiana. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei un primo punto interrogativo è stato sciolto. La partita si giocherà al King Saud University Stadium di Riad e non a Gedda come avvenuto nella scorsa edizione. Il paese è sempre l'Arabia Saudita in virtù del contratto siglato lo scorso anno e che prevede, a partire dal 2018, 3 delle successive 5 edizioni nel paese arabo. Lazio e Juventus avranno un cachet di 3,5 milioni a testa e già sono stati effettuati tutti i sopralluoghi.

DATA E ORARIO - Il dubbio rimane sulla data e l'orario, con una soluzione in netto vantaggio: quella di domenica 22 dicembre con calcio d'inizio tra le 17 e le 18 italiane (19-20 di Riad). L'alternativa è giovedì 19, ma è molto difficile da realizzare. La Lazio giocherà giovedì 12 in casa del Rennes l'ultima partita del girone di Europa League e lunedì 16 a Cagliari, mentre la Juventus l'11 sarà di scena a Leverkusen in Champions League e domenica 15 ospiterà l'Udinese. Sicuro il rinvio a gennaio di Sampdoria - Juventus e Lazio - Verona in programma il 22 dicembre. Infine l'orario che è strettamente legato alla data: se si giocasse il 22 il fischio d'inizio sarebbe tra le 17 e le 18, nell'ipotesi 19 dicembre possibili anche le 20-20.30 italiane.

