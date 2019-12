Supercoppa italiana / Juventus, Buffon: "Lazio da alto livello, la rispettiamo"

Per un attimo, in cuor suo, ha sperato anche di giocarla questa finale. Ma il recupero in extremis di Szczęsny farà sì che dopo due partite di campionato giocate da titolare, Gigi Buffon torni in panchina. Proprio lui, l'uomo dei record (appena raggiunto Paolo Maldini al primo posto dei più presenti in Serie A) e delle sei Supercoppe italiane vinte sin qui. Qualora la sua Juventus dovesse riuscire a battere la Lazio, per il portierone bianconero sarebbe la settima Supercoppa: l'ennesimo record. A tal proposito, tramite un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport e riportata dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, Buffon si è espresso in merito all'attesissimo match di Riyad, tessendo le lodi della squadra di mister Inzaghi: "A questa finale di Supercoppa la Juve arriva molto bene, ma il problema è che ci arriva molto bene anche la Lazio. Siamo consapevoli che giocheremo contro un'ottima squadra. Il livello della Lazio è altissimo: loro hanno grandissima qualità, individualità importanti e sono pericolosissimi negli ultimi 30 metri. La rispettiamo tanto, ma sono sicuro che anche loro rispettino noi". Una stima reciproca, quella tra Buffon e la Lazio, consolidatasi sempre di più nel corso degli anni.

