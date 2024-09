Torino - Lazio, striscia positiva da record in casa dei granata: il dato

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

RASSEGNA STAMPA - Una bella Lazio vince e convince contro la squadra di Vanoli, imbattuta fino a quel momento in Serie A. Torino, però, è in realtà una città che da un po' di anni Torino sorride ai biancocelesti. La Lazio, come riporta il Corriere Dello Sport, non ha, infatti, perso nessuna delle ultime sei trasferte contro il Torino in campionato (4 vittorie e 2 pareggi), realizzando una striscia record per la squadra capitolina in casa dei granata.