UFFICIALE – Castori è il nuovo allenatore della Salernitana. E Ventura…

Dopo caos e polemiche scatenate dai tifosi stanchi della Serie B, la Salernitana ha scelto il suo nuovo allenatore. È ufficiale il ritorno in panchina di Giuseppe Castori che aveva già allenato i granata nel 2008/2009. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico marchigiano ha detto: “È bello essere tornato”. Nel frattempo, Giampiero Ventura, allontanato qualche giorno fa dalla panchina granata da Claudio Lotito, è già in cerca di una nuova avventura. Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Watford ha sondato il terreno per l’ex ct della Nazionale italiana.

Calciomercato Lazio, Caicedo ai saluti: tutti gli obiettivi per sostituirlo

DIRETTA - Calciomercato Lazio, dalle mosse in attacco all'attesa per Silva: tutte le trattative

TORNA ALLA HOME PAGE