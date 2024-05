Vecino, una certezza per Tudor e la Lazio. È in scadenza, ma...

RASSEGNA STAMPA - Domenica la sfida col Sassuolo, l’ultima della stagione, e la Lazio saluterà i propri tifosi all’Olimpico dando appuntamento a fine estate. Per qualcuno sarà un addio e per qualcun altro sarà un arrivederci, c’è chi ha già preso la sua decisione e chi invece è in fase di valutazione. Dipenderà anche dalle indicazioni di Tudor che in questi mesi ha testato la rosa facendosi una prima idea su chi può far parte del progetto e chi meno. La società e il tecnico ci lavoreranno nei prossimi mesi quando arriverà la tanto attesa finestra di mercato. In mezzo a tanti punti interrogativi c’è anche qualche certezza, una di queste si chiama Matias Vecino.

L’uruguaiano si è rivelato uno degli uomini in più per la squadra del tecnico croato, ha saputo interpretare al meglio le sue richieste e le sue idee di centrocampista. Ha esperienza e carattere, per questo va considerato un punto da cui ripartire il prossimo anno. Tudor ci conta e il trentaduenne è ben felice di restare, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2025. Dettaglio che, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non lo sta condizionando nel suo rapporto col club. Al momento non c’è stato alcun contatto per valutare un rinnovo, ma la sua volontà non cambia.

