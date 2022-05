Verde e quel gol alla Lazio in rovesciata: "Non lo dimenticherò mai"

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nella sede dello Spezia c'è una gigantografia del gol di Verde in rovesciata segnato alla Lazio il 3 aprile 2021, quello del momentaneo 1-1 dopo la rete di Lazzari e reso inutile poi dal rigore siglato da Caicedo. Finì 2-1 per i biancocelesti ma quella magia l'ex Roma ancora la porta con sé: "Non lo dimenticherò mai", si legge sulla rassegna di Radiosei. "In questa stagione invece ho segnato anche di destro, nemmeno Motta ci credeva", ha aggiunto, lui che è un mancino naturale.

