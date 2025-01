Verso Roma-Lazio, provino per Noslin. E Dia fa il tifo: ecco perché

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Sono in difficoltà, vogliono giocare tutti. Si stanno allenando benissimo, ho ancora dubbi di formazione". Così Baroni nella conferenza stampa pre-derby. Tuttavia, ad oggi, l'unico dubbio rimane Dele Bashiru-Dia. Tenendosi il nigeriano, l'allenatore si garantirebbe un cambio a centrocampo visto che Castrovilli continua ad essere assente: si è fermato per influenza e sarà rivalutato oggi. Le ultime prove vanno nella direzione dei giorni scorsi: Dele-Bashiru pendolo che fa oscillare il modulo, ieri più 4-2-3-1 che 4-3-3. Con Dia in panchina anche per tenere un cambio pronto in attacco. Tutto cambierebbe in caso di recupero da parte di Noslin. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi farà il test decisivo anche lui per comprendere se sarà o meno della partita. In quel caso, il senegalese avrebbe nuove chance per giocare. Il resto della Lazio è praticamente fatto, come anticipato nella giornata di ieri. Un solo dubbio tiene impegnato Baroni.

