Vespa: "Non trasformiamo la guerra in Ucraina in un Roma - Lazio"

RASSEGNA STAMPA - «Noi siamo fuori dal coro, non abbiamo mai inscenato risse tra opinioni improbabili » A parlare così è Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta risponde alle polemiche scoppiate in Rai per i dibattiti sulla guerra tra Russia e Ucraina. La Rai, infatti, ha deciso di dare un freno ai dibattiti con le due parti pronte a scontrarsi senza esclusioni di colpi. Visto il momento, almeno nella tv di stato, meglio evitare questi dibattiti a pollaio. Vespa, però, ci tiene a sottolineare come la sua trasmissione sia diversa dalle altre. Sulle pagine de La Repubblica fa anche un paragone con il calcio citando anche la Lazio. Ecco le sue parole: «Per approfondire il conflitto ascoltiamo le storie di chi lo sta vivendo sulla sua pelle e ci facciamo aiutare da esperti sopra le parti. Da noi non ci sono strepiti ma spiegazione ed emozioni. Ritengo che trasformare Russia-Ucraina in Roma-Lazio sia molto avvilente. È sbagliato farlo diventare un derby calcistico».