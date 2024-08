Zaccagni, due su due! La Lazio "si aggrappa" ai colpi dell'Arciere: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - A Frosinone, Zaccagni ha concesso il bis. È andato a segno per la seconda volta di fila dopo la rete con l'Hansa Rostock. Il risultato è sempre lo stesso, come sottolineato pure dal diretto interessato con un post pubblicato su Instagram: "That’s two in a row", il suo commento a seguire due segni di spunta e il video del sigillo confezionato al Benito Stirpe con il quale si è sbloccata la gara. La traduzione è semplice: "Sono due di fila". Nelle storie, poi, ha condiviso un altro scatto che conferma il suo nuovo status nella squadra biancoceleste: lui di spalle, con la fascia di capitano ben in evidenza e con essa la maglia numero dieci ereditata da Luis Alberto.

In una Lazio piena di nuovi innesti e scommesse, lui è la più grande certezza. Nel suo primo anno con Sarri, era riuscito ad arrivare per la prima volta a quota 10 gol in campionato. L'anno scorso ha rallentato, ma ha comunque mostrato il suo destro a giro infallibile nel derby vinto di misura contro la Roma. Agli Europei, con la Nazionale, ha regalato all'Italia un gioiello che le ha consentito di raggiungere gli ottavi. Ora - conclude il Corriere dello Sport - si sta scaldando per la nuova stagione alle porte con le amichevoli estive, quelle in cui l'arciere biancoceleste ha già lasciato scoccare due frecce. L'idea è di continuare a farlo con sempre maggiore continuità. Centrando più bersagli possibili.

