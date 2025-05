Zaccagni guida la Lazio: un gol per chiudere all’Olimpico con un sorriso

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un finale diverso, un finale da sogno. Mattia Zaccagni vuole prendersi la scena nell’ultima partita casalinga della stagione, tornando al gol proprio sotto la Curva Nord. L’Olimpico non esulta dal 9 febbraio (contro il Monza) e ancor prima dal 24 novembre. Troppo poco per una squadra che puntava in alto. A Formello il rimpianto è doppio: soprattutto per quei due punti lasciati al Parma prima della sfida con la Juventus. Oggi, con quei punti, avrebbero il sogno della Champions ancora tra le mani.

Adesso l'ultima possibilità di esultare in casa per questa stagione passa per capitan Zaccagni. Come scrive il Messaggero, ha giocato due mesi stringendo i denti, sotto antidolorifici, frenato da un problema muscolare al retto dell’adduttore. Avrebbe dovuto fermarsi, lo ha fatto solo dopo un cartellino giallo che lo ha escluso dalla sfida con l’Inter. Ora, però, è pronto e rigenerato. Domenica, contro il Lecce, tornerà titolare e guiderà la squadra dalla fascia sinistra.

Zaccagni vuole spezzare il digiuno sotto porta: l’ultimo gol risale al 2 marzo a San Siro contro il Milan. Da allora, dieci giornate a secco, senza assist né reti. Eppure, la sua stagione non è stata sterile: 8 gol finora tra campionato ed Europa, ne servono altri due per toccare la doppia cifra e eguagliare il suo miglior bottino. Il suo ultimo gol all’Olimpico in Serie A? Ancora il 24 novembre, guarda caso nella penultima vittoria interna contro il Bologna. Ora spera che un’altra rete possa segnare il finale di stagione.

