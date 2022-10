Zenga, l'undici dei sogni. Due ex Lazio: uno in campo, l'altro in panchina

Fonte: Fabrizio Parascani

Walter Zenga ha stilato il suo undici dei sogni scegliendo Eriksson come allenatore. Come modulo ha individuato il 4-3-2-1. In porta Tacconi; in difesa da destra a sinistra Bergomi, Ferri, Baresi, Maldini; in mezzo al campo Berti, Ancelotti, Matthaus; davanti Baggio e Mancini a supporto dell'unica punta Vialli. Come riporta l'edizione odierna di Sportweek, l' ex portiere dell'Inter ha inserito nel suo roster del cuore ex compagni di squadra ed ex avversari. L'ex Lazio presente in campo è Roberto Mancini campione d'Italia con i biancocelesti nel 2000. Mentre in panchina c'è il tecnico della Lazio scudettata Sven Goran Eriksson.

