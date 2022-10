Scudetto 1915, Mignogna: “Il 4 Novembre non mancate in via Allegri! Sarà un sit-in pacifico e celebrativo”

TUTTOmercatoWEB.com

L’avvocato Gian Luca Mignogna è intervenuto sulle frequenze di RadioSei nella trasmissione “Quelli che hanno portato il calcio a Roma” condotta da Guido De Angelis e Stefano Morelli, per parlare del prossimo sit-in degli striscioni in programma il prossimo 4 novembre.

"Venerdì 4 novembre alle ore 15 sotto la sede della FIGC in via Allegri ci sarà il sit-in degli striscioni per sensibilizzare in modo elegante e civile sulla rivendicazione dello Scudetto 1915 alla Lazio. Il 4 novembre è il giorno in cui fu firmato l’armistizio a Padova a Villa Giusti e da allora è la data in cui si commemorano i caduti della Grande Guerra. Ci tengo a dire che sarà un sit-in pacifico e celebrativo, verrà un trombettista che suonerà La Canzone del Piave e Il Silenzio proprio per commemorare nostri caduti. La Lazio già all’epoca era una Polisportiva, considerando tutti i tesserati circa 40 laziali caddero sul fronte ed è doveroso ricordarli".

"Ormai da tempo abbiamo scoperto come quel campionato non sia mai stato assegnato al Genoa, la delibera che veniva considerata irreperibile è semplicemente inesistente. Non capisco come questa lacuna non possa essere sanata, considerando che va ad incidere anche sul riparto dei diritti televisivi. Mi sono confrontato con diverse fonti genoane che sono favorevoli all’ex-aequo, anche per avere a loro volta un riconoscimento formale del titolo".