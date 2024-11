Lazio, anche la Primavera affronta il Cagliari: è tempo di 'matchday' - FOTO

Tutti contro il Cagliari. Non solo la prima squadra di mister Baroni, anche la Lazio Primavera affronterà i rossoblù. La gara, valida per la decima giornata del campionato di Primavera 1, è in programma oggi, domenica, alle 10:30 allo stadio dei sardi, il Virgilio Porcu. Dopo la vittoria contro la Sampdoria, i biancocelesti proveranno il nuovo sorpasso su Fiorentina e soprattutto Milan, attualmente al primo posto a quota 19 punti. Di seguito il post della società.