Lazio, Bianchessi blinda anche Marinacci: primo contratto da professionista

Una strategia che tende a valorizzare i giovani del proprio vivaio, per portarli presto fra i professionisti. Prosegue la strategia vincente e a lungo termine della Lazio, grazie all'opera meticolosa del responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi. Dopo Castigliani, anche Valerio Marinacci, altro talento di belle speranze, firma il suo primo contratto da professionista. Un triennale stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, per il centravanti biancoceleste, autore di 5 reti in 16 presenze con la maglia della Nazionale Under 17. Per il momento Marinacci è aggregato alla Primavera di Leonardo Menichini, starà poi al tecnico ex Salernitana decidere se tenerlo sotto la propria guida, o se farlo giocare con l'Under 18 di Tommaso Rocchi.

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Fares e Muriqi pronti a sbarcare a Roma. Prossimo colpo in difesa?

Lazio, i figli di Leiva tornano a scuola. Lui sui social: "Nuova realtà" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE