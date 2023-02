Lazio, giovani attaccanti crescono: occhi puntati su Tommaso Mocci

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Di attaccanti non ce ne sono mai abbastanza. Lo sanno bene i tifosi biancocelesti che nell'ultimo periodo chiedono a gran voce alla società un profilo adatto per far rifiatare Ciro Immobile. Certo, prima di arrivare in prima squadra la gavetta è tanta e rientrare tra gli attaccanti della rosa di un club come la Lazio richiede sacrificio, impegno e tanta determinazione.

La società biancoceleste ultimamente ha dimostrato di voler valorizzare molto il proprio settore giovanile, andando a pescare talenti più lontani e aiutando a sbocciare quelli nati proprio con l'aquila sul petto. Tra questi ultimi c'è il classe 2007 Tommaso Mocci, oggi uno degli elementi più importanti dell'Under 16 di Marco Alboni. Esterno con ottime capacità di saltare l'uomo, si rivela molto duttile a seconda delle esigenze del suo mister ricoprendo anche il ruolo di seconda punta e trequartista. Visione di gioco, bravura nell'anticipare l'avversario, determinazione sotto porta. Tutti gli ingredienti base ci sono, serve solo mantenere alta la concentrazione e dare il 100%. Per ora, il reparto d'attacco Under 16 laziale è in buone, anzi in ottime mani.