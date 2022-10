Lazio, il programma del settore giovanile: apre la Primavera, chiude l'U-17

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio tornerà in campo lunedì contro la Fiorentina, ma nel weekend scenderà in campo l'intero settore giovanile biancoceleste. Ad aprire le danze sarà la Primavera di mister Sanderra che, alle ore 11.00, scenderà in campo a Formello contro la Virtus Entella, mentre l'ultima selezione a scendere in campo sarà l'U-17, che farà il suo esordio stagionale contro la Reggina domenica alle 14.30. Nessuna di queste partite si disputerà in trasferta, le piccole aquile si apprestano ad affrontare solo sfide casalinghe. Di seguito il programma pubblicato dalla società.

"Alle 15:30 al Green Club l’Under 18 di mister D’Urso scenderà in campo per dare continui ai recenti risultati positivi contro il Cesena. Domenica, invece, tutte le altre in successione: si apre alle 10:00 con Lazio-Bari Under 15, stessa sfida poi per l’Under 16. Nel primo pomeriggio al via il campionato dei nostri ragazzi Under 17 contro i pari età della Reggina.

Di seguito il programma del weekend:

- UNDER 18, 4ª giornata

LAZIO-CESENA

Sabato 8 ottobre ore 15:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 17, 1ª giornata

LAZIO-REGGINA

Domenica 9 ottobre ore 14:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 16, 3ª giornata

LAZIO-BARI

Domenica 9 ottobre ore 12:15, Centro Sportivo ‘Green Club’ ".

- UNDER 15, 3ª giornata

LAZIO-BARI

Domenica 9 ottobre ore 10:00, Centro Sportivo ‘Green Club"