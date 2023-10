Lazio, il programma del settore giovanile: doppio impegno per l'U14. E l'U18...

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo la Prima Squadra ma anche, quasi, tutte le categorie del settore giovanile della Lazio saranno impegnate in questo weekend. L'unica squadra, infatti, che non scenderà in campo è l'U17 che osserverà il turno di riposo. Doppio impegno, invece, per le selezioni dell'U14, mentre l'U18 di Punzi ospiterà il Parma. Di seguito il programma completo del settore giovanile biancoceleste.

"Come di consueto, l’unico appuntamento del sabato è quello con i ragazzi di Tommaso Rocchi. Le giovani aquile classe 2010 sono impegnate sul campo del Ponte di Nona, sfida valida per la quarta giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Da domenica inizia il campionato nazionale Under 14 Pro: esordio in trasferta per i biancocelesti, impegnati sul campo della Vis Pesaro.

Per quanto concerne in campionati nazionali, l’Under 18 di Francesco Punzi ospita i pari età del Parma al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’: fischio d’inizio fissato per le ore 13:30. Dopo il rinvio del derby capitolino, le aquile classe 2006 sono pronte a riprendere il cammino nel campionato. Impegno casalingo per Under 15 e Under 16, questa volta però cambia la location. Le due compagini biancocelesti attendono i pari età del Cosenza al campo ‘Marcello Martoni’ di Monterosi (VT). Aprono la giornata alle ore 10:00 i ragazzi di mister Assumma, mentre alle ore 12:30 è la volta dei classe 2008 di mister Procopio. Entrambe le squadre vanno a caccia dei tre punti per difendere il podio".

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 6^ giornata

LAZIO-PARMA

Domenica 22 ottobre, ore 13:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ (RM)

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 5^ giornata

LAZIO-COSENZA

Domenica 22 ottobre, ore 12:30 Campo ‘Marcello Martoni’ – Monterosi (VT)

Under 15 Nazionali – 5^ Giornata

LAZIO-COSENZA

Domenica 22 ottobre, ore 10:00 Campo ‘Marcello Martoni’ – Monterosi (VT)

Under 14 Pro – 1^ giornata

VIS PESARO-LAZIO

Domenica 22 ottobre, ore 15:00 Campo Sportivo di Muraglia (PU)

Under 14 Regionali Eccellenza – 4^ giornata

PONTE DI NONA-LAZIO

Sabato 21 ottobre, ore 17:00 Centro Sportivo ‘Gabii’ (RM)