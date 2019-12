Lazio, l'Under 14 non si ferma più: 13 su 13, battuto anche il Frosinone

Non si ferma più la corsa dell'Under 14 guidata da Simone Gonini. La Lazio ha infatti battuto nella tredicesima giornata del campionato di categoria Elitè, anche il Frosinone. Uno scontro al vertice, fra la prima e la seconda della classe, terminato appunto con un successo per i biancocelesti, arrivato però soltanto nei minuti finali con le reti di Losi e Gelli. Questa è la 13esima vittoria in 13 gare per la Lazio, che prosegue il suo percorso da imbattuta (49 gol fatti e 4 subiti). Il Frosinone è ora distante 8 lunghezze in classifica.

