Lazio, l'Under 15 di Rocchi trionfa al debutto 4-3. Un punto per l'Under 16

Un doppio Lazio - Empoli per inaugurare la stagione delle giovanili biancocelesti al Green Club. Parte subito forte l'Under 15 di Rocchi che schianta i toscani per 4-3 a seguito di un match molto combattuto. Nella prima frazione succede di tutto, con la Lazio che passa avanti tre volte e viene recuperata altrettante dagli empolesi: le due squadre vanno a riposo sul 3-3. È Brasili (mattatore di giornata con una tripletta, l'altra rete è di Troise) a siglare nella ripresa il gol della vittoria. Ai microfoni di sslazio.it è poi intervenuto il difensore Milani: “È stata una buona partita. Siamo entrati in campo molto aggressivi e dopo poco abbiamo sbloccato la gara. Purtroppo nel primo tempo ci siamo fatti raggiungere 3 volte dall'Empoli, ma la ripresa l'abbiamo gestita bene, soprattutto grazie a un ottimo possesso palla”. Molto meno spettacolare, invece, è l'inizio dell'Under 16 che divide la posta in palio equamente con l'Empoli. Lo 0-0 del Green Club apre con una X la stagione della squadra di Marco Alboni. Di seguito, i tabellini delle due sfide.

Under 15 | Campionato | 1ª giornata

LAZIO-EMPOLI 4-3

Marcatori: 3’ Brasili (L), 4’ Giovannucci (E), 7’ Troise (L), 19’ Crasta (E), 33' Brasili (L), 36’ Crasta (E), 59' Brasili (L).

LAZIO: Magro, Iobbi, Milani (76’ Polanco), Nazzaro, Dutu, Petta, Cannatelli, Troise, Brasili, Giubrone (46’ Di Venanzio), Rossi (58’ Di Tommaso).

A disp.: Polidori, Fabris, Oliva, Di Nunzio, Zanchetta, Reddavide. All.: Rocchi

EMPOLI: Tampucci, Viviani (67’ Decicco, Mannelli, Crasta, Botrini, Andreit, GIovannucci, Picchi (65’ Rosati), Galavolti, Bocci (67’ Malteucci), Seghi.

A disp.: Seghetti, Gasparri, Valori, Bagnai, Venuti, Pertici. All.: Soroi.

Under 16 | Campionato | 1ª giornata

LAZIO-EMPOLI 0-0

LAZIO: Morsa, Bedini, Quaresima (41’ Nannini), Mancini, Ruggeri, Del Mastro, Tallini, Marafini, Crespi (58’ Milani), Rossi (63’ Carboni), Legnante (51’ Napolitano). A disp.: Sternini, Vecchi, Perazzolo, Serafini, Amadei. All.: Alboni

EMPOLI: Fantoni, Indragoli (65’ Sartini), Renzi, Marianucci (41’ Lazzeri), Guarino, Macchi, Bucchioni, Baggiani, Panicucci, Ignacchitti (78’ Sodero), Regoli (41’ Falsini). A disp.: Fontanelli, Schimmenti, Corsi, Manfredini, Cappelli. All.: Filippeschi

FINLANDIA - ITALIA, LE PAROLE DI MANCINI

FINLANDIA - ITALIA, PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE