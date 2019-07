Lazio, la lista ufficiale degli svincolati dal settore giovanile: ecco chi saluta

LAZIO - Come ogni anno, la Lega attraverso il proprio sito ha reso noti i nomi dei calciatori che non faranno parte delle selezioni Primavera la prossima stagione e che saluteranno i settori giovanili delle rispettive squadre. In particolare per la Lazio sono ben 21 i calciatori svincolati. Ecco la lista completa in ordine alfabetico.



Ancillai Pierre

Battistelli Andrea

Benvenuti Gabriele

Caruso Giacomo Maria

Chiné Bruno

Cornacchia Danilo

Darini Matteo

Fagiani Gabriel

Ferlicca Mattia

Francia Flavio

Ingranata Pier Francesco

Kammou Jacopo

Marras Niccolò

Moschini Luca

Nuccorini Emanuele

Orlandi Andrea

Pesciallo Edoardo

Pingitore Gioele

Porcaro Valerio

Talamonti Simone

Tempestilli Federico

