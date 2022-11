Lazio, ottimo weekend per i giovani aquilotti: perde solo l'Under 18

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Fine settimana più che dolce per il settore giovanile biancoceleste: vince 2-1 l'Under 14 Pro contro il Pescara, con le reti di Clarizia al 17' e 77', mentre l'Under 17 ne fa addirittura 3 nel derby capitolino. Sessa al 17', Gelli al 54' e Marinaj al 90'+7 stendono i giallorossi che si fermano alla sola rete di Mlakar. Male l'Under 18 in casa del Sassuolo: i neroverdi si prendono i tre punti grazie alla rete di Perini all'80'.