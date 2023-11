Lazio Primavera, oggi contro il Frosinone per insidiare il Milan

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio Primavera oggi alle 13 sfiderà Frosinone. I ragazzi di Sanderra hanno la possibilità di allungare in classifica e confermare l'ottimo avvio di campionato con 21 punti in 10 partite. I baby biancocelesti, come riporta il Corriere dello Sport, al momento terzi vogliono vincere contro i ciociari e avvicinare il Milan al secondo posto, distante due punti. Gli uomini di Sanderra dovranno centrare l'intera posta in palio contro il Frosinone ultimo in classifica e avvicinare le due milanesi, prima dello scontro diretto contro i rossoneri della prossima settimana.

FORMAZIONE - Mister Sanderra metterà in campo tutti i titolari, ma dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Ruggeri in difesa (convocato in prima squadra da Sarri a causa dei forfait di Casale e Romagnoli) e Di Tommaso in mediana (squalificato).

