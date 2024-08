Lazio Primavera, Petta: "Abbiamo cambiato degli interpreti, ma non la mentalità"

Nel post partita di Empoli - Lazio, con i capitolini vincenti per 0-1 grazie al gol di Munoz, ha parlato il calciatore biancoceleste Andrea Petta per commentare ai microfoni ufficiali del club il match appena concluso: "Una partita difficile, la preparazione è stata tosta, c'è stato poco tempo, ma siamo felici per i 3 punti. Abbiamo fatto vedere che sono cambiati gli interpreti, ma non la mentalità. Sappiamo sfruttare le occasioni. Sono stato 6 mesi a Frosinone, ho avuto modo di giocare, possiamo migliorare in difesa ma anche nel resto. Parecchi sono nuovi, quindi caprianno le nuove dinamiche. Il calendario non ci ha aiutato, da lunedì si pensa all'Inter e la affrontiamo come tutte le altre".