Lazio, Raul Moro ancora out: Menichini spera in vista del Torino

Ansia e preoccupazione in casa Lazio Primavera, anche se il peggio è stato ormai scongiurato. L'infortunio di Raul Moro, che lo ha costretto ad uscire dopo soli 15 minuti nel match contro la Roma, si è rivelato essere soltanto una dolorosissima botta al fianco. Una contusione che in pochi giorni lo spagnolo avrebbe dovuto smaltire per tornare poi in gruppo con i compagni. A tre giorni dall'infortunio pero, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, il calciatore non è ancora rientrato. Il dolore è ancora forte, rischia di non farcela per la trasferta contro il Torino. Verrà monitorato giorno per giorno, poi venerdì si deciderà se sarà il caso o meno di farlo partire col gruppo.

