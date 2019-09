Lazio, tutti gli impegni del weekend del settore giovanile

LAZIO SETTORE GIOVANILE - Continua la stagione anche per le compagini nazionali del Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale. Nel prossimo weekend le tre formazioni biancocelesti torneranno in campo nei rispettivi campionati. L’Under 17 di Paolo Ruggeri, reduce dal pareggio con l’Empoli nel recupero della prima giornata, sarà l’unica squadra impegnata in trasferta: i biancocelesti, in particolare, faranno visita alla formazione pari età del Genoa. Le selezioni Under 16 ed Under 15, invece, ospiteranno tra le mura di casa del Centro Sportivo Green Club le compagini del Sassuolo. La squadra guidata da Tommaso Rocchi scenderà in campo domenica prossima alle ore 10:30, mentre il gruppo guidato da Marco Alboni disputerà il suo match alle 13:00.

Di seguito il programma completo del weekend:

- UNDER 17, 3ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

GENOA-LAZIO

Domenica 22 aprile ore 11:00, Campo Begato 9 | via Felice Maritano, 20, Genova Bolzaneto

- UNDER 16, 3ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-SASSUOLO

Domenica 22 aprile ore 13:00, Centro Sportivo Green Club

- UNDER 15, 3ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-SASSUOLO

Domenica 22 aprile ore 10:30, Centro Sportivo Green Club

LA LAZIO CHIUDE IL BILANCIO 2019 IN ROSSO

L'ANGOLO TATTICO DI CLUJ-LAZIO

TORNA ALLA HOMEPAGE