Lazio U16, Bianchessi prende Daniele Di Porto dal Savio

Mauro Bianchessi ha iniziato a programmare il futuro della Lazio con vari colpi di mercato per il settore giovanile. Oggi il direttore biancoceleste ha regalato all'U16 di Terlizzi il fantasista Daniele Di Porto. Come riporta Gazzetta Regionale, il centrocampista offensivo proveniente dal Savio si è legato ai colori biancocelesti. Nella stagione appena conclusa, il classe 2005 ha giocato in prestito al Benevento.

CARATTERUSTICHE TECNICHE - Il ragazzo è un ottimo prospetto del calcio giovanile: può ricoprire varie posizioni in mediana, ma da il meglio di sè a ridosso degli attaccanti. Con i giallorossi campani ha fatto vedere grandi cose e per questo è stato scelto per rafforzare l'organico della squadra biancazzurra.