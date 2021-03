PRIMAVERA - Ascoli - Lazio, vietato sbagliare: l'anteprima del match

Ultima contro penultima. La Lazio Primavera di Leonardo Menichini affronta l'Ascoli in un match importantissimo per la salvezza. I biancocelesti dovranno fare a meno degli squalificati Bertini e Czyz, ma ritroveranno Castigliani ma soprattutto Raul Moro, pronto a partire dal primo minuto. Si affrontano le due peggiori difese del campionato. Fondamentale vincere e ottenere tre punti per riavvicinarsi alla zona salvezza. L'Ascoli a quota 2 in classifica ha collezionato solo due pareggi e nessuna vittoria in campionato. La Lazio a quota 11 spera di risalire la china.

15° turno del campionato Primavera 1 TIM

Ascoli - Lazio

Sabato 13 marzo 2021, ore 15.00, Stadio Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata.

Probabili formazioni

ASCOLI (4-3-1-2) - Bolletta; Pulsoni, Markovic, Alagna, D’Ainzara; Franzolini, Olivieri, Colistra; Lisi; D’Agostino, Ibrahimi. A disp.: Raffaelli, Gurini, Luongo, Ceccarelli, Suliani, Mangini, Marucci, Riccardi, Palazzino, Re, Cudjoe. All. Simone Seccardini.

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Novella, Franco, Armini, Ndrecka; Shehu, A. Marino, Cesaroni; Castigliani; Cerbara, Moro. A disp.: G. Pereira, Peruzzi, Zappalà, Floriani Mussolini, Pino, Pica, T. Marino, Campagna, Marinacci, Nasri, Guerini, Tare. All.: Menichini.

Arbitro: Simone Taricone sez. di Perugia

Assistenti: Ciro Di Maio e Gianluca Matera